ANKARA) MHP Lideri Bahçeli:'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canı gönülden tebrik ederim' Video

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ANKARA ) MHP Lideri Bahçeli:"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canı gönülden tebrik ederim" "Türk milleti MHP’yi kilit partisi yapmış" ANKARA



- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Partimiz bütün oyunları bozarak TBMM'de temsil edilmek imkanına ulaşmış ve çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27. Dönem Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri geçici sonuçlarının alınmasıyla Genel Merkez'de basın açıklamasında bulundu. Tarihi bir gün yaşandığını dile getiren Bahçeli, "Cumhurın yükselişine hayranlık ile şahit oluyoruz. Seçimlerin sükunet halinde yapılmış olması bizim için ehemmiyet vericidir. Hükümet sistemine geçmiştir Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. Partiniz bütün oyunları bozarak Meclis’te bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. Yıkmak istediler başaramadılar. Türk milleti MHP’yi kilit paritisi yapmış hem de. Türkiye’nin önü açılmıştır. Önce ülkem ve milletim sonra ben taviz vermeyeceğiz. Ğsütümüze düşen her görevi azimle yerine getireceğiz. Elimizi taşın altına koymaktan vazgeçmeyeceğiz. Tüm gücümüzle çalışacağız. MHP yeni sistem içinde vazifesini en iyi şekilde ifa edecektir. Erdoğanı tebrik ediyorum. MHPye destek veren vatandaşlarım Şükran’larımı sunuyorum. Üç hilal sancağını düşürmediniz. Dilerim ki siz de hayat boyu düşmezsiniz. MHP daha güçlüdür. Daha da yükselecektir"şeklinde konuştu.

Genel Merkezde bulunan binlerce partili sloganlar ve alkışlarla Bahçeli'ye tezahürat etti.

