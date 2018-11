Ankara’da Filistin Halkı için Dayanışma Gecesi

-Filistin Halkı ile dayanışma günü etkinliğinden görüntü

- Uluslararası Filistin Halkı ile Dayanışma Günü’nde Filistin Büyükelçiliğinin düzenlediği organizasyona katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Her zaman Türkiye, Filistin Halkının yanındadır. Türkiye, Filistin Halkı ile birliktedir. Bu da böyle bilinmelidir. Bundan sonra da aynı şekilde Türkiye’nin Filistin davasına verdiği destek kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Filistin Büyükelçiliği, Uluslararası Filistin Halkı ile Dayanışma Günü nedeniyle organizasyon düzenlendi.

Organizasyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’nın yanı sıra, Arap Devletleri Ligi Temsilcisi Büyükelçi Faleh Majed Almutairi ve çeşitli yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını okuyan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün çok anlamlı bir gün. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 29 Kasım Filistin Halkı ile Dayanışma Günü. Burada da Türkiye’de Ankara’mızın merkezinde Filistin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen dayanışma gününde Türk Halkı bir kez daha Filistin davasına verdiği desteği gösterdi. Sadece Türk Halkı değil, Türkiye’nin öncülüğünde Türkiye’de birçok yabancı misyondan insan, yabancı büyükelçi, yabancı insan, Filistin davasına destek verenler bu akşam burada bir araya geldi ve umuyoruz ki bu dayanışma artık Filistin davasını da hakkıyla başarıya ulaşması için artık, somut eylemlere vesile olur. İsrail’in mezaliminin, İsrail’in şiddet eylemlerinin bir an evvel, işgal girişimlerinin durmasına vesile olur, olacak adımların atılmasına vesile olur” dedi Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz de bu akşam burada, Cumhurbaşkanımızın mesajını okuduk. Cumhurbaşkanımız, malumunuz, her zaman Filistin davasının öncüsü olmuştur, Filistin konusunda uluslararası toplumun vicdanını ayağa kaldırmaya, uluslararası toplumun dikkatini Filistin davasına çekmeye yönelik gayretleriyle her zaman bu davaya öncülük etmiştir ve ‘Son nefesime kadar da Filistin davasının öncüsü olacağım’ demiştir. Biz de burada Cumhurbaşkanımızın ülkemiz adına, Cumhurbaşkanımız adına getirdiğimiz mesajı Filistin Dayanışma Gününde okumuş olduk ve bir kez daha Türkiye’nin bu davaya verdiği desteği yineledik.” Kıran, “Her zaman Türkiye, Filistin Halkının yanındadır. Türkiye, Filistin Halkı ile birliktedir. Bu da böyle bilinmelidir. Bundan sonra da aynı şekilde Türkiye’nin Filistin davasına verdiği destek kararlılıkla devam edecektir” şeklinde konuştu.

Kıran, “Filistin Halkına karşı hiçbir girişim, hiçbir işgal girişimi, hiçbir çaba, hiçbir kirli senaryo başarıya ulaşamayacaktır. Türkiye’nin Filistin davasına olan desteği de bu zamana kadar Filistin Halkına güç vermiştir ve Filistin Halkının da gönlü, kalbi, aklı her zaman Türkiye ile birlikte atmıştır. Türkiye’nin ve Türk Halkı’nın kalbi de her zaman Filistin Halkı ile atmaya devam edecektir. Bu akşam da bunun güçlü bir vurgusu oldu, güçlü bir yansıması oldu” ifadelerini kullandı.