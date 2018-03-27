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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Ankara’da Bangladeş Milli Günü resepsiyonu düzenlendi

Ankara’da Bangladeş Milli Günü resepsiyonu düzenlendi

Bangladeş Ankara Büyükelçisi Aklama Siddiki'nin konuşması

Özgürlük Savaşçı Fedakarlık Gori Askeri Personel 

-Büyükelçinin Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na Bangladeş'e ait fotoğrafları anlatması
-Misafirleri karşılamadan görüntü
-Milli Marşların okunması
-Kitap resmi açılışından görüntü
-Pasta kesiminden görüntü

( ANKARA )- Bangladeş Ankara Büyükelçisi Allama Sıddiki, “Birleşmiş Milletler önümüzdeki yıllarda Bangladeş’i en az gelişmiş ülkeler kategorisinden gelişmekte olan ülkeler kategorisine yükseltecektir” ANKARA

- Bangladeş Milli Günü resepsiyonunda konuşan Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddiki, “Birleşmiş Milletler önümüzdeki yıllarda en az gelişmiş ülkeler kategorisinden gelişmekte olan ülkeler kategorisine yükseltecektir” dedi.
Bangladeş'in bağımsızlığının 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Ankara’daki Swissotel’de resepsiyon düzenlendi.
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddiki’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda ev sahibi Sıddiki misafirleri kapıda tek tek karşıladı. Daha sonra Sıddiki, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na fotoğraflarla Bangladeş’i anlattı. Resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.
Büyükelçi Sıddiki’nin programda yaptığı konuşmada, “İnsanlarımızın yapmış olduğu büyük fedakarlıkları anıyoruz. 47 yıl önce hayatını kaybeden özgürlük savaşçılarını anıyoruz. 47. yılını kutladığımız bugünde sosyal ve ekonomik alanda çok büyük başarılar elde ettiğimizi belirtmek isterim. Bu sebeple Birleşmiş Milletler önümüzdeki yıllarda en az gelişmiş ülkeler kategorisinden gelişmekte olan ülkeler kategorisine yükseltecektir” dedi.
Sıddiki yaptığı konuşmadan sonra Çavuşoğlu ile birlikte 'Tamamlanmamış Anılar' isimli kitabın resmi açılışını yaptı. Protokol üyeleri hep birlikte 47. yıl anısına pasta kestiler. Düzenlenen resepsiyona, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddiki, Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi görevine Aleksey Yerhov, çok sayıda askeri personel, bürokrat ve davetli katıldı.
(SFP-
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