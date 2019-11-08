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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı - ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı - Büyükşehir ve Elmadağ belediyeleri meclisi üyesi Vahit Cansever'in vefatı nedeniyle boşalan komisyon üyeliklerine Seyfullah Kaplan getirildiANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.Belediye binasında yapılan Yavaş başkanlığındaki toplantıda, Büyükşehir ve Elmadağ belediyeleri meclisi üyesi Vahit Cansever'in vefatı nedeniyle boşalan komisyon üyeliklerine Seyfullah Kaplan seçildi.Yavaş, bütçe görüşmelerinin 24 Kasım'da bitirilmesinin hedeflendiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi kasım ayı birinci oturumunu, yarın saat 10.00'da toplanmak üzere sonlandırdı.

Misyon Toplantı Bütçe Görüşmeleri 

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