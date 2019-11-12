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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplandı - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplandı - ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı - Belediye meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'ın konuşması - Oylama yapılması Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplandı - Başkentte su ve atık su tarifesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi kararı, ileri bir tarihte görüşülmek üzere ertelendiANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, ASKİ Genel Müdürlüğünce kademeli olarak hazırlanan Su ve Atık Su Tarifesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı görüşülmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.Belediye meclisi, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığındaki kasım ayı beşinci toplantısını gerçekleştirdi.İhtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine okul servis ücreti karşılanması kararı, Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna gönderildi.ASKİ Genel Müdürlüğünce kademeli olarak hazırlanan su ve atık su tarifesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi kararının ileri tarihte görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

Misyon Toplantı Servis Ücreti Öğrenciler 

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