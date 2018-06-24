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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna oyunu kullandı - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna oyunu kullandı - ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve eşinin oy kullanma işlemlerinden detaylar - Başkan Tuna'nın oy kullanması - Başkan Tuna'nın konuşması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna oyunu kullandı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, eşi ile birlikte geldiği Gölbaşı Şahin Sevin ilköğretim okulunda oyunu kullandıANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eşi ile birlikte geldiği Gölbaşı Şahin Sevin ilköğretim okulunda oyunu kullandı.

İlköğretim Okulu 

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