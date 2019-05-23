Anadolu Yayıncılar Derneği iftarı - ANKARA

- Anadolu Yayıncılar Derneği iftar yemeği - AYD Başkanı Sinan Burhan'ın konuşması - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuşması - AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın konuşmasıAnadolu Yayıncılar Derneği iftarı - AYD Başkanı Sinan Burhan: - "Bazı uluslararası ajanslar, medya kuruluşları Türkiye'ye yakın ilgi gösteriyor. Umarım bu ilgi hayra alamettir. Bu ülkede kaos arayışı içerisinde olmazlar"ANKARA (AA) - Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, "Bazı uluslararası ajanslar, medya kuruluşları Türkiye'ye yakın ilgi gösteriyor. Umarım bu ilgi hayra alamettir. Gezi olayları başladığında bazı uluslararası medya kuruluşları bir hafta önceden canlı yayın aracı kiralamışlardı. Bu kuruluşlar umarız ki bu ülkenin, demokrasinin ve objektif gazetecilik yararına yayın yaparlar. Bu ülkede kaos arayışı içerisinde olmazlar." dedi. AYD tarafından Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen iftarda konuşan dernek başkanı Sinan Burhan katılımcılara teşekkür etti.Burhan, AYD olarak 320 üye ile 15 yıldır hizmet verdiklerini, sadece yerel medyanın sorunları ile ilgilenmediklerini, Türkiye'yi ilgilendiren sosyal olaylarla da yakından ilgili olduklarını kaydetti. Gezi olayları başladığında "Gezi olayları bir darbedir, ağaç meselesi değildir" dediklerini hatırlatan Burhan, " 17/25 FETÖ darbesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek kendilerine destek verdiğimizi belirttik. 15 Temmuz sürecinde meydanlardan yayınlar yaptık. Anadolu medyası olarak milli iradeye sahip çıktık." ifadelerini kullandı.Burhan, mesleki anlamda çalışmalar yaptıklarını, bu doğrultuda Azerbaycan'da ve Bosna Hersek'te uluslararası bir kurultay ve toplantı gerçekleştirdiklerini anımsattı.Son dönemde bazı uluslararası medya kuruluşların Türkiye'de yayın hayatına başladıklarına dikkati çeken Burhan, "Bazı uluslararası ajanslar, medya kuruluşları Türkiye'ye yakın ilgi gösteriyorlar. Umarım bu ilgi hayra alamettir. Gezi olayları başladığında bazı uluslararası medya kuruluşları bir hafta önceden canlı yayın aracı kiralamışlardı. Bu kuruluşlar umarız ki bu ülkenin, demokrasinin ve objektif gazetecilik yararına yayın yaparlar. Bu ülke de kaos arayışı içerisinde olmazlar." diye konuştu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'da burada yaptığı konuşmada Ramazan ayının İslam alemine hayır getirmesini diledi.İftara Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Osman Aşkın Bak, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de katıldı.
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