Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Anadolu Ajansı 98 yaşında - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya - KİLİS

Anadolu Ajansı 98 yaşında - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya - KİLİS



: - Vali Mehmet Tekinarslan - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaretinden detaylar - Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan - Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil - Bakan Kaya'nın açıklamalarıAnadolu Ajansı 98 yaşında - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "AA, ülkemizin her yerinde hatta dünyanın dört bir tarafında gururla, ilkeli habercilik anlayışıyla yayınlarını sürdürüyor. Nice 98 yıllara"KİLİS (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Anadolu Ajansı (AA), ülkemizin her yerinde, hatta dünyanın dört bir tarafında gururla, ilkeli habercilik anlayışıyla yayınlarını sürdürüyor. Nice 98 yıllara." dedi.
Bakan Kaya, AK Parti 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Kilis 'te, AA'nın kuruluş 98. yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.AA'nın 100. yılında çok daha geniş hizmet ağına kavuşacağına inandığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:"Hayırlı, uğurlu olsun. AA, ülkemizin her yerinde, hatta dünyanın dört bir tarafında gururla, ilkeli habercilik anlayışıyla yayınlarını sürdürüyor. Nice 98 yıllara. AA, 100. yılında inşallah, eminim ki hizmet ağını çok daha fazla geliştirmiş olacak. Özellikle son yıllardaki değişimi ve dönüşümü de dikkati çekecek düzeyde. Bu kapsamda yönetim kurulu ve başkanı başta olmak üzere tüm AA çalışanlarını kutluyorum."

Muhabir Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Suriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden AçıklamaSuriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden Açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'daRusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı