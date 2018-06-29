Amasyalı milletvekilinden kiraz ikramı Haberi

-Milletvekilinin konuşması

-Rozet takılması

-Kiraz ikramı



( ANKARA )- AK Parti’den Amasya milletvekili seçilen Levent Karahocagil, ailesi ile birlikte geldiği Meclise kaydını yaptırdı, gazetecilere Amasya kirazı ve çöreği ikram etti ANKARA



- AK Parti’den Amasya milletvekili seçilen Levent Karahocagil, ailesi ile birlikte Meclise gelerek kaydını yaptırdı. Karahocagil, ilk gününde gazetecilere Amasya kirazı ve çöreği ikram etti. 24 Haziran seçimlerinde seçildikten sonra kaydını yaptırmak üzere Meclise gelen Amasya milletvekili Levent Karahocagil’e kalabalık ailesi eşlik etti. Karahocagil’in rozetini annesi Kadriye Karahocagil taktı. Amasya’da kiraz güzellik yarışmasında birinci olan kirazı da yanında getiren Levent Karahocagil, Amasya kirazı ve çöreğini gazetecilere kendi elleri ile gazetecilere ikram etti.

