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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Amasyalı milletvekilinden kiraz ikramı Haberi

Amasyalı milletvekilinden kiraz ikramı Haberi

kayıttan detaylar

Yarış Alabalık Güzellik Yarışması İran Seçimleri Milletvekili 

-Milletvekilinin konuşması
-Rozet takılması
-Kiraz ikramı

( ANKARA )- AK Parti’den Amasya milletvekili seçilen Levent Karahocagil, ailesi ile birlikte geldiği Meclise kaydını yaptırdı, gazetecilere Amasya kirazı ve çöreği ikram etti ANKARA

- AK Parti’den Amasya milletvekili seçilen Levent Karahocagil, ailesi ile birlikte Meclise gelerek kaydını yaptırdı. Karahocagil, ilk gününde gazetecilere Amasya kirazı ve çöreği ikram etti. 24 Haziran seçimlerinde seçildikten sonra kaydını yaptırmak üzere Meclise gelen Amasya milletvekili Levent Karahocagil’e kalabalık ailesi eşlik etti. Karahocagil’in rozetini annesi Kadriye Karahocagil taktı. Amasya’da kiraz güzellik yarışmasında birinci olan kirazı da yanında getiren Levent Karahocagil, Amasya kirazı ve çöreğini gazetecilere kendi elleri ile gazetecilere ikram etti.
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