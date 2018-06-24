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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Alanya’da yerleşik yabancılar sandık başına gitti

Alanya’da yerleşik yabancılar sandık başına gitti

Yabancı turist ve Ekatarina Gündüz’ün oy kullanmasından detay görüntü

Vatandaşlık Katar Bild İran Seçimleri 

-Gündüz’ün konuşması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan ve Türk vatandaşı olup oy kullanma hakkı elde eden yaklaşık 2 bin yabancı, 24 Haziran seçimleri için sandık başına giderek oyunu kullandı. Türk vatandaşı olup oy kullanma hakkı elde eden yaklaşık 2 bin yerleşik yabancı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri için Alanya’da sandık başına giderek oylarını kullandı. “Türkiye için en iyisi olsun” Oyunu Mahmutlar 50’nci Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu’ndaki sandıkta kullanan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, seçimin Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. Gündüz, “Biz de vatandaşlık görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Türkiye için en iyisi olsun” dedi.
Seçimlerde yerleşik yabancıların kolaylıkla oy kullanabildiklerini belirten Gündüz, Alanya’da oy kullanma hakkı olan 2 bine yakın yerleşik yabancının olduğunu ve sonuç ne olursa olsun Türkiye’nin istikrarına katkısı olması temennisinde bulundu.
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