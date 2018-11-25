Aktaş: 'Herkesin gönlünü kazanmak için samimiyetle hareket edeceğiz' - BURSA
Aktaş: "Herkesin gönlünü kazanmak için samimiyetle hareket edeceğiz" - BURSA - Toplantıdan detaylar - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklamaları"Herkesin gönlünü kazanmak için samimiyetle hareket edeceğiz" - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Ülkemiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ve bize inanan, inanmayan herkesin gönlünü kazanmak için samimiyetle hareket edeceğiz. Samimiyet bizim olmazsa olmazımızdır. Bursa 'yı, ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için canla başla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ülkemiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ve bize inanan, inanmayan herkesin gönlünü kazanmak için samimiyetle hareket edeceğiz. Samimiyet bizim olmazsa olmazımızdır. Bursa 'yı, ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için canla başla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün İstanbul'da yapılan toplantıda 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bursa 'nın büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Aktaş, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi için 5 aday adayının başvurduğunu, Osmangazi başta olmak üzere diğer ilçe belediyelerinde de göreve talip arkadaşların olduğunu söyledi.
Aday adayı olarak müracaat eden ve her ne kadar aday adayı müracaatı olmasa da dışarıdan isimleri zikredilen, bu işe yakıştırılan tüm arkadaşlara medeni cesaretleri için yürekten teşekkür eden Aktaş, "Hizmete talip olmak önemlidir, bu talebin sonunda aday gösterilmek onur vericidir. Ben biliyorum ki partimin, parti büyüklerimin ve gerçekten bu işin uzmanı, duayeni konumundaki Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın çok ciddi tecrübeleri var. Sahada anketler, araştırmalar yapıldı. Zaten mevcut belediye başkanı olmam hasebiyle de deyim yerindeyse biri bizi gözetliyor zaten. Nihayetinde yaptığımız çalışmalar değerlendirildi ve şahsımla alakalı bir karara varıldı." diye konuştu. Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, parti büyüklerine, bakanlara, milletvekillerine teşekkür ederek, şu değerlendirmede bulundu:"Parti mensuplarımızla temayüller, vatandaşlarımızla anketler, araştırmalar yapıldı ve şahsımla alakalı bir karara varıldı. Bu süreçte fikir beyan eden, karar belirten, iradesini ortaya koyan tüm büyüklerimize, arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu yolu koşarken tek bir kalp bile kırmadan hedefe varmalıyız. Haksız yere tek bir gözyaşının bile akmasına asla müsaade etmemeliyiz. Çünkü biz gönül kazanma çabamızı hiç bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız dün bir manifesto şeklinde bunu bir kez daha ifade etti. Ülkemiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ve bize inanan, inanmayan herkesin gönlünü kazanmak için samimiyetle hareket edeceğiz. Samimiyet bizim olmazsa olmazımızdır. Bursa 'yı, ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için canla başla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." - "Bu gemiyi limana sağ salim yanaştırmaktan başka hiçbir derdim yok"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü toplantıda Bursa ile ilgili beklentilerini kendisine ilettiğini anlatan Aktaş, şöyle devam etti:"Sayın Cumhurbaşkanımız Bursa 'yı seviyor ve çok önemsiyor. Biz de 31 Mart'a kadar belediye başkanlığı pozisyonumuzla şehrin her köşesine hizmeti götürmeye çalışırken diğer taraftan da Bursa 'nın daha güzel yarınlara hızla koşabilmesi için elimizden gelen bütün gayreti, tecrübemizi ekip arkadaşlarımızla, teşkilatımızla hep beraber ortaya koyacağız. Bize verilen bu emaneti, hayırlısıyla bir gün bizden çok daha iyi yapacak arkadaşlara teslim etmenin derdi ve heyecanı içinde olacağız. Şu kardeşinizin bu gemiyi limana sağ salim yanaştırmaktan başka hiçbir derdi ve niyeti olmadığını özellikle burada ifade etmek istiyorum. Siyaset yapmak güzeldir, belirli pozisyonlar almak güzeldir ama bu işe noktayı güzel bir şekilde koyabilmek de bu işin en önemli noktasıdır. 'Ya Rabbi bu gemiyi limana en güzel şekilde yanaştırmayı bana nasip et.' diye Allah'a dua ediyorum."Aktaş, bugün itibarıyla seçim startının verildiğine işaret ederek, "Parti büyüklerimizle bir araya geleceğiz, onların görüş ve düşüncelerini alacağız. Çünkü 31 Mart çok önemli bir nirengi noktası. Çünkü 31 Mart'tan sonra 4,5 yıl genel seçim, 5 yıl da yerel seçim yok. Bizim çok daha hızlı koşmamız gerekiyor. Bir taraftan belediye faaliyetleri hızla devam ederken bir taraftan da gelecek yarınlara çok daha güzel hazırlanmak için bu adaylık sürecini en güzel şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.Toplantıya, Aktaş'ın eşi Sevinç Aktaş, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.