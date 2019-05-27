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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aksu: “15 Temmuz darbe girişimi 27 Mayıs’ın benzer senaryosu”

Aksu: “15 Temmuz darbe girişimi 27 Mayıs’ın benzer senaryosu”

Ersan Aksu'nun konuşması

Başbakan Otorite Toplum Mühendisliği Darbe Girişimi Askeri Müdahale 

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( SAMSUN ) SAMSUN

- AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi’nin benzer senaryosunun 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşılarına çıkmışsa da milletin vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin verilmediğini söyledi.

27 Mayıs 1960 askeri müdahalenin yıldönümü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi İnsan Hakları Başkanlığı’nca hazırlanan metin 81 ilde eş zamanlı olarak okundu. Samsun’daki açıklamayı okuyan AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atıldığını söyledi.

Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi'nin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu ifade eden Aksu, “Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır” dedi.
“Demokrasi düşmanı şer odaklarına en sert cevap verildi” Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi’nin benzer senaryosunun 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşılarına çıkmışsa da milletin vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin verilmediğini belirten Aksu, “2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin, ‘babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim’ demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. ‘Siper et göğsünü dursun bu hayasızca akın’ dizelerini yaşatırcasına hain darbe girişimine karşı göğsünü siper eden milletimiz, eski Türkiye’de, koalisyonlara yenik düşen, istikrar sağlayamayan, milletin devlet için olduğu dönemleri kapatmıştır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir” diye konuştu.
Basın açıklamasına ayrıca, AK Parti İl Teşkilatı katıldı.

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