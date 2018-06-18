Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Akşener Niğde’de miting yaptı

Akşener Niğde’de miting yaptı

miting alanına gelişi

Vatandaşlık Öğretmenler Öğretmen Asgari Ücret Miting Alanı 

-detaylar
-vatandaşlardan görüntü
-Akşenerin konuşmasından görüntü
-görüntü niğde klasörüne geçiliyor

( NİĞDE ) NİĞDE

- İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Niğde'de partisinin düzenlediği mitinge katıldı.
Niğde Ömer Halisdemir meydanında konuşan Akşener, vaatlerini anlattı. Akşener, ‘‘Bütün vatandaşlara 500 TL vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Emekliye bayram ikramiyesi vereceğiz. Emeklinin asgari ücretlinin parasını vergiden muaf tutacağız. Emeklide ilaç katkı ğayını kaldıracağız. Çiftçiler ağlıyor. Niğde’nin çiftçisi Çalışarak batıyor. Amerikan çiftçisi 2 liradan mazot kullanır, Niğde çiftçisi 6 liradan kullanır. Sulama için bir sürü elektirik harcayan çiftçilerinin faizlerini siliyoruz ve borçlarını 5 yıla yayarak yapılandıracağız. Kadınlarımızın 5 yıllık sigorta parasını ödeyeceğiz. Atanamayan öğretmenler sorununu çözeceğiz’’ dedi.

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı