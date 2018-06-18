Akşener Niğde’de miting yaptı

-detaylar

-vatandaşlardan görüntü

-Akşenerin konuşmasından görüntü

-görüntü niğde klasörüne geçiliyor



( NİĞDE ) NİĞDE



- İYİ Parti lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Niğde'de partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir meydanında konuşan Akşener, vaatlerini anlattı. Akşener, ‘‘Bütün vatandaşlara 500 TL vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Emekliye bayram ikramiyesi vereceğiz. Emeklinin asgari ücretlinin parasını vergiden muaf tutacağız. Emeklide ilaç katkı ğayını kaldıracağız. Çiftçiler ağlıyor. Niğde’nin çiftçisi Çalışarak batıyor. Amerikan çiftçisi 2 liradan mazot kullanır, Niğde çiftçisi 6 liradan kullanır. Sulama için bir sürü elektirik harcayan çiftçilerinin faizlerini siliyoruz ve borçlarını 5 yıla yayarak yapılandıracağız. Kadınlarımızın 5 yıllık sigorta parasını ödeyeceğiz. Atanamayan öğretmenler sorununu çözeceğiz’’ dedi.



