Akşener: 'İnce'nin sözlerine, fikrine katılmıyorum' - ANKARA Haberi
Akşener: "İnce'nin sözlerine, fikrine katılmıyorum" - ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın toplantısı - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. (2)"Bugün artık İYİ Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini almıştır. Ve giderek artan bir şekilde Türk siyasetinde insiyatif sahibi olacaktır"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "(İnce'nin 'Muhalefet partilerinin beklediğinden az oy aldığı' ifadesi) Yüz yıllık CHP yüzde 22, 50 yıllık MHP yüzde 11, AK Parti yüzde 41, HDP yüzde 11 oy aldı. 8 aylık İYİ Parti yüzde 10 oy aldı. Bu çerçevede baktığımız zaman İnce'nin sözlerine, fikrine katılmıyorum."