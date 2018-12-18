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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Akşener: 'Grev yapmak bir haktır' - ANKARA

Akşener: 'Grev yapmak bir haktır' - ANKARA

Akşener: "Grev yapmak bir haktır" - ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk - İş'i ziyaret etti - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıAkşener'den Türk - İş'e ziyaret - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Kimse sokağa inecek değil, kimse sokakta herhangi bir acayiplik yapacak değil. İnsanlar, geçim derdinde, çocuğunu okutmak derdinde"ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçilerin haklarını aramak için sokağa çıkmaları gerektiği sözlerine ilişkin olarak, "Kimse sokağa inecek değil, kimse sokakta herhangi bir acayiplik yapacak değil. İnsanlar geçim derdinde, çocuğunu okutmak derdinde." dedi.
Akşener, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk - İş) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, asgari ücret ve taşeron işçiler konusunda, Atalay'dan bilgi alarak bu konuları Meclise taşıyacaklarını söyledi.

Ankara 'daki YHT kazasının ardından tutuklanan 3 TCDD çalışanının ifadelerine ilişkin soruya Akşener, "Türkiye'de her konuda herkes konuşuyor. Dolayısıyla sapla saman birbirine karışıyor. Ardında hiç alakası olmayan insanlara linç uygulanıyor. Bu hususun teknik olarak bir an evvel bu işi yönetenler tarafından nerede eksik bırakıldı, nerede yanlışlık var açıklanması lazım." yanıtını verdi. - "Kimse sokağa inecek değil"Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçilerin haklarını aramak için sokağa çıkmaları gerektiği ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, "Kimse sokağa inecek değil, kimse sokakta herhangi bir acayiplik yapacak değil. İnsanlar, geçim derdinde, çocuğunu okutmak derdinde." diye konuştu.
Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay, çalışma hayatında gündemin asgari ücret olduğunu ve perşembe günü asgari ücret komisyonu ile Türk - İş Genel Merkezi'nde görüşeceklerini belirtti.
Atalay, asgari ücretin 2 bin liraya çekilmesi konusunu, 4 aydır dile getirdiklerini ifade ederek, "Fitre 19 lira ve 4 kişilik bir ailede bu ücret aylık 2280 lira ediyor. Asgari ücretin bunun altında olmaması gerekiyor ki, fitrede asgari ücret buğday hesabından yapılıyor." dedi.

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