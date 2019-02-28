Akşener, Gölbaşı'nda esnaf ziyaretlerinde bulundu - ANKARA
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnafları ziyaret etmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'ın Gölbaşı seçim ofisini ziyaret etmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölbaşı'nda esnaf ziyaretlerinde bulundu, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Gölbaşı seçim ofisini ziyaret etti.
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