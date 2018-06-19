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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Akşener: 'Fındık, Türkiye'nin dünyada tekel olabileceği, fiyat belirleyebileceği tek üründür' - DÜZCE

Akşener: 'Fındık, Türkiye'nin dünyada tekel olabileceği, fiyat belirleyebileceği tek üründür' - DÜZCE

Akşener: "Fındık, Türkiye'nin dünyada tekel olabileceği, fiyat belirleyebileceği tek üründür" - DÜZCE - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in mitingden görüntüler - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "Fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım. Hadi bakalım, görelim. Fındık Düzce için, Karadeniz için önemli. Ama en önemlisi, fındık Türkiye için önemlidir. Fındık, Türkiye'nin dünyada tekel olabileceği, fiyat belirleyebileceği tek üründür"DÜZCE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım. Hadi bakalım, görelim. Fındık Düzce için Karadeniz için önemli. Ama en önemlisi, fındık Türkiye için önemlidir. Fındık, Türkiye'nin dünyada tekel olabileceği, fiyat belirleyebileceği tek üründür." dedi.
Akşener, partisinin Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlediği mitinginde yaptığı konuşmada, İYİ Partinin sahibinin millet olduğunu söyledi.

İYİ Partiyi 25 ekimde kurduklarını hatırlatan Akşener, " İyi partinin sahibi millettir. Meral Akşener'i 250 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterdiniz, dolayısıyla Meral Akşener'in adaylığının sahibi de sizsiniz. İyi ki milletimi dinlemişim. Sizinle birlikte Türkiye'ye gerçekten bir iyilik yaptık. Demokrasiye çok büyük bir iyilik yaptık. Demokrasinin bir sıkımlık kalmış, canını kurtardık. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.
- "Fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım"Yaptıkları bütün projelerin vatandaşın geleceğine, dününe, bugününe, yarınına ait olduğuna vurgu yapan Akşener, şöyle konuştu:"Her birinin hesabı kuruşuna kadar yapıldı. Bir şey fark ettim, ben bir şey söylüyorum, arkasından herkes söylüyor. Kardeşim çalışsaydınız. Giresun'da, ilk defa 'fındık 15 lira olmalıdır, vereceğiz' dedik. Türkiye'deki tüm siyasetçiler 15 dedi.
Şimdi başka bir şey söylüyorum, fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım. Hadi bakalım, görelim. Fındık Düzce için Karadeniz için önemli. Ama en önemlisi, fındık Türkiye için önemlidir. Fındık, Türkiye'nin dünyada tekel olabileceği, fiyat belirleyebileceği tek üründür.""Gençlere iş vermek bu devletin görevi." diyen Akşener, "Eğer iş bulamıyorsan, o zaman o genci iş buluncaya kadar ailesinin, arkadaşlarının yanında başını öne eğdirmeyeceksin. Onun için aylık 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız, her bir gencimize. Emeklimizden muayene ve katkı payı alınıyor, bunu ortadan kaldırıyoruz. Asgari ücret, vergiden muaf olacak. Ve esnafımız, AVM'lerle ilgili ciddi çalışmamız var. Gidin Avrupa ülkelerine AVM'ler şehrin 30 ile 40 kilometre dışarısındadır. Pazar günü AVM'ler kapalıdır ama küçük esnaf açıktır. Siz vatandaşınızın para harcayabilir durumda olmasını sağlayacaksınız, esnafınızla ilgili tedbirleri alacaksınız ve esnaf dimdik ayakta kalacak. Patır patır esnaf dükkan kapatıyor. Sonuç itibari ile 50 milyar dolar yıllık sanayi yatırımı yapacağız. 5 yılın sonunda yüzde 11 olan işsizlik rakamını 5.6'ya indireceğiz."Projelerinin içerisinde atanamayan öğretmenler ve emeklilere ikramiye olduğuna değinen Akşner, şunları kaydetti:"Atanamayan öğretmenler var, onlar zaten projelerimiz içinde var. Emekliye 2 bayramda 'iyi bayramlar' ikramiyesi vereceğiz dedik, bin lira vermeye kalktılar. Kimine 500 kimine 750 verdiler, bir kısmına da veremediler. Yani olmuyor, olmuyor, olmuyor. Çünkü fakirleştirmeye alışmış. Eğitimi düzenleyeceğiz. Kamyoncuların dertleri var. Tonaj ve kilometre meselesinden dertleri var. Bunların hepsini biliyoruz, çözeceğiz. Hem engelli eğitimi, hem eğitim sistemindeki iyi okul - kötü okul, iyi öğretmen - kötü öğretmen, zengin çocuğu - fakir çocuğu, özel okul - devlet okulu meselesini çözeceğiz. Geleceğimizin yarını olan Aziz Sancarlarının olabileceği bir eğitim standartını elbette bu ülkeye getireceğiz."

Eğitim Sistemi Atanamayan Öğretmen Cumhurbaşkanı Küçük Esnaf Cumhurbaşkanı Adayı 

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