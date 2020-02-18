Akşener: 'Devlet aklı devlet yönettiğinin farkında olanlarda bulunur'- TBMM İzle
Akşener: "Devlet aklı devlet yönettiğinin farkında olanlarda bulunur" - TBMM - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi - Meral Akşener'in partililerle selamlaşması - Meral Akşener'in kürsüye gelişi - Meral Akşener'in konuşması TBMM (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM 'deki grup toplantısında konuştu. (1)
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