Akşener'den gaf: 'Milletimiz şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu' Haberi



Akşener, ' 'Kul daralmayınca Hızır yetişmez' demiş ecdadımız. Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu ' dedi.

Yanlışını hemen fark eden Akşener, İYİ Parti'yi kurdu, yerine geliyoruz. İYİ Parti göreve hazır. İYİ Parti belediyeleri devralmaya hazır ' diyerek cümlesini düzeltti. Akşener hatasını hemen düzeltse de, gafı kendisini ve salondakileri güldürdü.

