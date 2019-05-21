Akşener: 'Çin'de yalnızca Türklüğe değil yüce dinimize de saldırılıyor' - TBMM
Akşener: "Çin'de yalnızca Türklüğe değil yüce dinimize de saldırılıyor" - TBMM - Toplantının yapıldığı salondan detay görüntüler - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. - 1 -
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