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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Akşener: 'Çin'de yalnızca Türklüğe değil yüce dinimize de saldırılıyor' - TBMM

Akşener: 'Çin'de yalnızca Türklüğe değil yüce dinimize de saldırılıyor' - TBMM

Akşener: "Çin'de yalnızca Türklüğe değil yüce dinimize de saldırılıyor" - TBMM - Toplantının yapıldığı salondan detay görüntüler - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
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Toplantı Grup Toplantısı Saldırı 

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