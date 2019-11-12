Akşener: 'Bizim kötülerle kaybedecek vaktimiz yok' - TBMM İzle
Akşener: "Bizim kötülerle kaybedecek vaktimiz yok" - TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi - Salondaki bir katılımcının bebeğini kucağına alıp sevmesi - Akşener'in katılımcılarla selamlaşması - Salondaki katılımcılar - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkışı - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım