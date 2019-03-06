Akşener: "Biz tartıya çıkmıyoruz" - DENİZLİ - CHP ve İYİ Parti ortak mitingi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'İn konuşmasıDENİZLİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli Özay Gönlüm Meydanı'nda düzenlenen ortak mitinge katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ortak mitinge katılan vatandaşlara hitap etti.(1)
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