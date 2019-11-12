Akşener: 'Allah milletimizi, devletimizi her türlü beladan korusun' - TBMM
Akşener: "Allah milletimizi, devletimizi her türlü beladan korusun" - TBMM - Salondaki katılımcılar - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkışı - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüden inmesi - Salondaki bayan katılımcıların Akşener'le fotoğraf çektirmesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (7)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım