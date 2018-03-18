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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Akşener: 'Afrin'den sonra Münbiç olmalıdır' - BALIKESİR

Akşener: 'Afrin'den sonra Münbiç olmalıdır' - BALIKESİR

Akşener: "Afrin'den sonra Münbiç olmalıdır" - BALIKESİR - İYİ Parti'nin Edremit mitingine katılanlardan detaylar - Meral Akşener'in konuşması - Akşener'in Kocaseyit müzesini ziyaret detayları - Meral Akşener'in Kocaseyit mezarını ziyaretinden detaylarİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir 'de: - "Afrin'den sonra Münbiç olmalıdır ve Fırat'ın doğusu mutlaka temizlenmelidir"BALIKESİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin'den sonra hedefin Münbiç olması ve Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Edremit ilçesindeki Şehit Hamdibey Meydanı'nda halka seslenen Akşener, bölgenin milli mücadelenin mihenk taşı olduğunu belirtti.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün Mehmetçik'in Afrin'e girdiğini hatırlatan Akşener, "Afrin'den sonra Münbiç olmalıdır ve Fırat'ın doğusu mutlaka temizlenmelidir." dedi.
Akşener, Edremit'in ardından Çanakkale kahramanı Koca Seyit lakaplı Seyit Çubuk'un kabrini ziyaret etmek üzere Havran ilçesinin Kocaseyit Mahallesi'ne gitti.Seyit Onbaşı'nın mezarına çiçek bırakıp dua eden Akşener, Kocaseyit Anıtı önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Gine Abrin Mihenk Taşı Akkale Irak 

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