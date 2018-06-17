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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Akşener: '5 yılın sonunda yüzde 11 olan işsizlik oranını 5,6'ya indireceğiz' - BİLECİK

Akşener: '5 yılın sonunda yüzde 11 olan işsizlik oranını 5,6'ya indireceğiz' - BİLECİK

Akşener: "5 yılın sonunda yüzde 11 olan işsizlik oranını 5,6'ya indireceğiz" - BİLECİK - Meral Akşener'in miting alanına gelişinden detaylar - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in konuşmasıİYİ Parti'nin Bilecik mitingi - Genel Başkan ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener:"Yılda 50 milyar dolar yatırım yaparak, 5 yılda Türkiye'deki genç işsizliği nihayete erdireceğiz. 5 yılın sonunda yüzde 11 olan işsizlik oranını 5,6'ya indireceğiz"BİLECİK (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Türkiye'de en büyük sorunun üniversiteli gençlerin işsizliği olduğunu ileri sürerek, "Yılda 50 milyar dolar yatırım yaparak, 5 yılda Türkiye'deki genç işsizliğini nihayete erdireceğiz. 5 yılın sonunda yüzde 11 olan işsizlik oranını 5,6'ya indireceğiz." dedi.
Akşener, partisinin Bilecik İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'nin birinci önceliğinin gençlerin işsizliği olduğunu iddia etti.Devletin gençlere iş bulmak zorunda olduğunu söyleyen Meral Akşener, şöyle konuştu:"Lise mezunlarına meslek öğretilmelidir ve sonra onlara iş bulunmalıdır. İstihdam ortaya konulmalıdır. Türkiye'de en büyük sorun, üniversiteli gençlerin işsizliği. Yılda 50 milyar dolar yatırım yaparak, 5 yılda Türkiye'deki genç işsizliğini nihayete erdireceğiz. 5 yılın sonunda yüzde 11 olan işsizlik oranını 5,6'ya indireceğiz. Diğer taraftan, bu arada iş veremediğimiz her gence 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. İşçinin memurun hayat kalitesini, hayat standardını, refahını artıracağız. Asgari ücreti vergi dışı bırakacağız. Kredi kartlarıyla ilgili takipte olanlar 4,5 milyon kişi. Bunlar için Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız ve bir defaya mahsus olmak üzere bu borçları affedeceğiz."Vatandaşların rahat etmesini sağlayacaklarını belirten Akşener, "Bunların içinde çiftçi, öğrenci, emekli, işsiz var. Bu insanları tacizden, haciz avukatlarının tacizinden kurtaracağız. Tarımda çalışan kadınların 5 yıllık sigorta pirimini biz ödeyeceğiz." ifadesini kullandı.Türkiye'de 4 milyon Suriyeli bulunduğunu aktaran Meral Akşener, "Ben bu insanlara kötü duygular beslemiyorum. Seçilir seçilmez derhal Suriye ile ilişkileri düzelteceğim ve 4 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkelerine göndereceğiz. Suriyelilere şu ana kadar 150 milyar lira harcandı." diye konuştu.

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