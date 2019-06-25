Akşener: '23 Haziran demokrasi bayramı oldu' - TBMM
Akşener: "23 Haziran demokrasi bayramı oldu" - TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi - İstiklal Marşı'nın okunması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM 'deki grup toplantısında konuştu. - 1 -
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