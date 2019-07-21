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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Aksaray’ın Demirci beldesinde seçimi AK Partili Bozlak kazandı

Aksaray’ın Demirci beldesinde seçimi AK Partili Bozlak kazandı

Belde tabelası

Yarış Belediye Başkanı Güvenlik Önlemi 

-Drone seçim kutlamaları görüntüsü
-Vatandaşların ellerinde bayrakla kutlamaları
-Seçim oy sayılması
-Seçim yapılan okulun görüntüsü
-Jandarma güvenlik önlemi
-Başkan Bozlak ile röportaj

( AKSARAY ) AKSARAY

- 31 Mart seçimlerinin ardından YSK tarafından seçimin yeniden yapılması kararı alınan Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde bugün yeniden seçim yapıldı. Bir önceki seçimde BBP’den kazanan ve mazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak, bu seçimde AK Parti’den yeniden aday olarak seçimi bir kez daha kazanarak belediye başkanı oldu. Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Belediye Başkanlığının 31 Mart'taki seçimde Büyük Birlik Partisinden (BBP) aday olan Ramazan Bozlak kazandı. İtiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Bozlak'ın mazbatasını iptal ederek 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu’nun 29. maddesine göre yeni seçim yapılması kararı aldı. Seçimin iptali üzerine BBP’den ayrılan Bozlak bugün beldede yapılan seçime AK Parti’nin adayı olarak girdi. Beldede 4 okulda 11 sandıkta 2 bin 860 seçmenin oy kullandığı seçimde, BBP ve AK Parti olmak üzere 2 adayla seçime gidildi. Beldede kesin olmayan sonuçlara göre BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Us 783 oy alırken, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ramazan Bozlak ise bin 624 oy alarak belediye başkanı seçildi. “Eninde sonunda adalet tecelli etti” Belediye başkanlığına seçilen Bozlak, “Doğru ve adalet eninde sonunda tecelli etti. AK Parti’yi bize uygun gördüler. AK Parti’den yarışa girdik ve diğer arkadaş da BBP’ye geçti. Akıl almayacak, kasabada hiç olmamış bir farkla belediyeyi Ramazan Bozlak olarak değil, kasabalı olarak belediyemizi aldık. Kasabalıya çok çok teşekkür ediyorum” dedi.
Seçim sonuçlarının resmi olmayan rakamlarla açıklanmasının ardından beldede büyük bir şenlik başladı.
Vatandaşlar parti bayraklarıyla belde meydanında sevinç gösterileri yaparken, Belediye Başkanlığına seçilen Bozlak vatandaşlar tarafından omuzlarda taşındı.
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