Akkuyu NGS'nin temel atma töreni - CHP Sinop Milletvekili Karadeniz - TBMM
- CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in açıklamaları - Mersin Çevre ve Doğa Derneği Silifke Temsilcisi Ayşe Doğan'ın açıklamaları - Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şube Başkanı Mehmet Özdağ'ın açıklamalarıAkkuyu NGS'nin temel atma töreni - CHP Sinop Milletvekili Karadeniz: - "Türkiye'nin nükleer santrale ihtiyacı yoktur. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına giderken Türkiye'de bu modeli dayatmak tamamen rant elde etme çabasıdır" TBMM (AA) - CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Türkiye'nin nükleer santrale ihtiyacı yoktur. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına giderken Türkiye'de bu modeli dayatmak tamamen rant elde etme çabasıdır." dedi. Karadeniz, beraberinde bazı CHP Milletvekilleri ve Nükleer Santrale Hayır Platformu üyeleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin bugün karanlık geleceğine bir temel attığını" öne sürdü.Karadeniz, "Türkiye'nin nükleer santrale ihtiyacı yoktur. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına giderken Türkiye'de bu modeli dayatmak tamamen rant elde etme çabasıdır. Mersin'de yapılacak santral için 20 milyar dolarlardan bahsediyorlar. Bu Türkiye'yi karanlığa götürecek bir projedir." diye konuştu. Türkiye'de nükleer santrali kurdurtmayacaklarını belirten Karadeniz, Sinop'ta yapılacak santralin bin 415 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsayacağını iddia etti.Karadeniz, "Bu Türkiye'ye bir darbedir. Bu durumu şiddetle kınıyor ve buradan temeli atanlara; 'ne olur bu ülkeye kıymayın, ülkenin geleceğini karartmayın' diyorum." ifadesini kullandı. - "Bu enerji ekolojiyi yok edecek"Mersin Çevre ve Doğa Derneği Silifke Temsilcisi Ayşe Doğan da Mersin'de yapılacak santralin yerinin deprem riski dahilinde olduğunu, bu risk karşısında Türkiye'nin ve dünyanın ilerleyen süreçte ekonomik ve sosyal felaketler yaşayacağını öne sürdü.Akkuyu Nükleer Güç Santralinin bilimsel bir proje olmadığını, hazırlanan tüm raporların teknik eksiklik ve yanlışlıklarının bulunduğunu iddia eden Doğan, Mersin halkının da Akkuyu projesine tamamen karşı olduğunu kaydetti. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şube Başkanı Mehmet Özdağ ise "Türkiye'nin nükleer enerjiye ihtiyacının olmadığını EMO olarak bir çok raporda ortaya koyduklarını" iddia etti.