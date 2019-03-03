Akif Çağatay Kılıç’tan, CHP’li Özel'e “Sen öncelikle kendi dükkanında ne yapıyorsun ondan hesap ver” İzle

-Çağatay kılıç ve başkan adayının konuşması

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( İSTANBUL )- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı ve AK Partili Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Samsunlular ile buluştu İSTANBUL



- Avcılar’da Samsunlu vatandaşların bir araya geldiği buluşmada konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, CHP’li Özgür Özel’e seslenerek, “Sen öncelikle kendi dükkanında ne yapıyorsun ondan hesap ver” dedi.

Yeşilkent Mahallesi’nde Samsunlu yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ve AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa katılan AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy’u vatandaşlar davul zurna eşliğine karşıladı. Samsunlu vatandaşlara seslenen Ulusoy, Avcılar’ın belediyecilik anlamında bugüne kadar büyük sorunlar yaşadığını söyleyerek, “ Diyorum ki sizlerden bu akşam aldığım enerji, sizlerden bu akşam aldığım sinerji, sizlerden bu akşam aldığım birliktelik ve beraberlik ile inşallah 31 Mart günü bu makus talih bu kıymet bu değer vermemezlik bu hezimet diyorum son miadını yaşayacak gözün aydın Avcılar, gözün aydın” dedi.

“Sen öncelikle kendi dükkanında ne yapıyorsun ondan hesap ver” Programda bir konuşma yapan AK Partili Milletvekili Kılıç, CHP’li Özgür Özel’e eleştiride bulunarak, “ Meclis kürsüsünde bağırır çağırır. Yakın zamanda Milli Savunma Bakanımız hakkında da böyle bir hamle yapar gibi oldu. Ondan sonra öyle bir cevap geldi ki nereden geldiğini o da şaşırdı. Fakat baktım geçenlerde beyanat vermiş, bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı göstermiş bir yerlerde diyor, bir iki yerde değil de birçok yerde sıkıntı var ama neyse. ‘Çok şaşırdım, inanamadık’ diyor. E hani siz demokrattınız her şeyi konuşuyordunuz aranızda belirliyordunuz ön seçim yapıyordunuz ne oldu? Kendileri yapmıyorlar söylediklerini ama bizden hesap sormaya kalkıyorlar, sormazlar da ‘siz ne yapıyorsunuz’ diyorlar. Sen öncelikle kendi dükkanında ne yapıyorsun ondan hesap ver” diye konuştu.

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