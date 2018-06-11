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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

İYİ Parti Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Anıl Akandan'ın üyelerle birlikte açıklaması

( MANİSA ) MANİSA

İstifa Gençlik Kolları 


- İYİ Parti Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Anıl Akandan ve beraberindeki 11 gençlik kolları üyesi görevlerinden ve partisinden istifa etti. İYİ Parti Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Anıl Akandan, kendisiyle birlikte toplam 12 kişinin görevlerinden ve partiden istifa ettiğini açıkladı.
Konuyla ilgili istifa eden partili gençlerle birlikte açıklama yapan Akandan, “İYİ Parti Akhisar İlçe Teşkilatında parti içi demokrasi ve parti disiplini kalmadığı, gençlerin hiçbir değeri yokmuş gibi davranıldığı, yönetim ve vekil adayının ‘ben yaptım oldu’ zihniyetiyle hareket ederek, kişisel davranışlar sergilendiği ve ön yargılı peşin hükümlü olarak hareket edildiğini gördük. Hoş görü, karşılıklı sevgi ve saygının kalmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceğini gördük. Görevim olan İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanlığından ve üyesi bulunduğumuz partiden istifa ediyoruz” dedi.

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