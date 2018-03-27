Akdağ'dan Çocuk İstismarı Komisyonu çalışmalarına ilişkin açıklama



- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Kimyasal hadım kelimesinin kendisi yanlış. Özel bazı durumlar için cezasını çektikten sonra kişiler cinsel isteğin baskılanması diyebiliriz. Bunun amacı aslında tekrar edebilecek cinsel istismar veya saldırılara mani olmak veya riski azaltmak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akdağ, Çocuk İstismarı Komisyonu çalışmalarıyla ilgili, "Sona yaklaştık. 7 Bakanımızla birlikte çalıştık. Sivil toplumla görüştük. Onların raporlarını inceledik. Uzmanlarla inceledik. Bakanlar Kurulu'nda meseleyi görüştük. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan vekilleriyle görüştük. Geldiğimiz noktayı onlarla bir kez daha tartışacağız. Ondan sonra meseleyi Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" ifadelerini kullandı. "Kimyasal hadım kelimesinin kendisi yanlış" Akdağ, cezalarla ilgili soru üzerine şunları kaydetti: "Kimyasal hadım kelimesinin kendisi yanlış. Özel bazı durumlar için cezasını çektikten sonra kişiler cinsel isteğin baskılanması diyebiliriz. Bunun amacı aslında tekrar edebilecek cinsel istismar veya saldırılara mani olmak veya riski azaltmak. Hadım kelimesi yanlış. Cezalarda ağırlaştırmalar getiriyoruz. Ama cezaların ağırlaştırılması, cinsel isteğin baskılanması dışında riski önleyici çalışmalar son derece önemli, ona çok yoğunlaşacağız. Eğiticilerin sayılarını arttırıyoruz.. Çok daha hızlı eğitim ve farkındalık dönemi yaşayacağız. Aile ver Sosyal Politikalar Bakanlığımızın 2018 ve 2023 tarihleri arası Strateji Planı, Acil Eylem Planı dışında uzun süreli Eylem Planı hazırlayacak. 2018 yılı içinde süratle etkin bir biçimde neler yapabiliriz bunları içeriyor." Çocukların olduğu yerlerde çalışamamaları yönünde planlarla ilgili olarak Akdağ, elektronik kayıt imkanı getireceklerini ve Adalet Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve özel sektör arasında bu suçları işleyenler, mahkum olanlar açısından tedbirler alacaklarına işaret etti. (AUO-

