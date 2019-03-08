Akar: '(Yeni askerlik sistemi) Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim' - ANKARA
Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (7)Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma."Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim."Akar: "Yeni askerlik sistemi dağılımı bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacak"
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