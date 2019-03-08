Akar: 'Türkiye'nin tezleri, çok açık keskin şekilde masaya konuluyor' - ANKARA
Akar: "Türkiye'nin tezleri, çok açık keskin şekilde masaya konuluyor" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (14)Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye'nin tezleri, çok açık keskin şekilde masaya konuluyor. Fakat tamamının anlaşıldığını da söylemek mümkün değil. 10 bin kilometreden gelip de bakıldığında bunun anlaşılması zor oluyor. İçinde olanlar anlıyorlar da anlayanların bunları karar vericilerine iletmelerinde sıkıntılar olabiliyor."
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