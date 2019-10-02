Akar: 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin en iyi harp teknolojisi ve silahlarına sahip olması için çalışıyoruz' - ANKARA İzle
Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin en iyi harp teknolojisi ve silahlarına sahip olması için çalışıyoruz" - ANKARA - 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimini desteklemek ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı. (2)"Yerlilik ve millilik sözde değil, icraatla olur""Bütün bu işleri kendisini ülkesine ve milletine adamış devlet adamı, bürokrat, işçi, memur, mühendis ve kendi insanının gücüne yeteneklerine güvenen sizler, siz sanayici işadamlarımızla gerçekleştirdik ve gerçekleştireceğiz bundan sonra da. Bütün bunlar yeterli mi elbette hayır""Türkiye olarak teknolojik gelişmelere kayıtsız kalamayız. Bulunduğumuz coğrafya yerli ve milli sanayiye sahip olmamızı, kritik ürün ve hizmetleri yerli sanayimiz tarafından ve milli kaynaklarla karşılaştırmasını zorunlu kılmaktadır""Türk Silahlı Kuvvetlerinin en iyi harp teknolojisi ve silahlarına sahip olması için çalışıyoruz, çalışmalısınız, hep birlikte çalışacağız"
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