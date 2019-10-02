Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Akar: 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin en iyi harp teknolojisi ve silahlarına sahip olması için çalışıyoruz' - ANKARA İzle

Akar: 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin en iyi harp teknolojisi ve silahlarına sahip olması için çalışıyoruz' - ANKARA İzle

Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin en iyi harp teknolojisi ve silahlarına sahip olması için çalışıyoruz" - ANKARA - 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimini desteklemek ve ihracat potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı.
(2)"Yerlilik ve millilik sözde değil, icraatla olur""Bütün bu işleri kendisini ülkesine ve milletine adamış devlet adamı, bürokrat, işçi, memur, mühendis ve kendi insanının gücüne yeteneklerine güvenen sizler, siz sanayici işadamlarımızla gerçekleştirdik ve gerçekleştireceğiz bundan sonra da. Bütün bunlar yeterli mi elbette hayır""Türkiye olarak teknolojik gelişmelere kayıtsız kalamayız. Bulunduğumuz coğrafya yerli ve milli sanayiye sahip olmamızı, kritik ürün ve hizmetleri yerli sanayimiz tarafından ve milli kaynaklarla karşılaştırmasını zorunlu kılmaktadır""Türk Silahlı Kuvvetlerinin en iyi harp teknolojisi ve silahlarına sahip olması için çalışıyoruz, çalışmalısınız, hep birlikte çalışacağız"

Savunma Sanayi Teknoloji İşadamları Memur 

İlgili Foto Galeriler
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi ToplantısıTÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Birleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi TrafiğiBirleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi Trafiği
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı