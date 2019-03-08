Akar: 'Savunma sanayimizde yerlilik ve millilik oranı yüzde yetmişlere dayanmış durumda' - ANKARA Haberi
Akar: "Savunma sanayimizde yerlilik ve millilik oranı yüzde yetmişlere dayanmış durumda" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (17)"Şu anda savunma sanayimizde yerlilik ve millilik oranı yüzde yetmişlere dayanmış durumda"
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