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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Akar: 'NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz' - ANKARA Haberi

Akar: 'NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz' - ANKARA Haberi

Akar: "NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (16)Milli Savunma Bakanı Akar: "Mili politikalarımız çerçevesinde dün neysek bugün de oyuz. Bunun en tipik göstergesi, NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, NATO Genel Sekreteri de bunu her zaman teyit ediyor."

Politika Gesi 

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