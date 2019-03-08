Akar: 'NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz' - ANKARA
Akar: "NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (16)Milli Savunma Bakanı Akar: "Mili politikalarımız çerçevesinde dün neysek bugün de oyuz. Bunun en tipik göstergesi, NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, NATO Genel Sekreteri de bunu her zaman teyit ediyor."
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