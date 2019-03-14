Akar, Moğolistan Savunma Bakanı ile görüştü - ANKARA
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Moğolistan Savunma Bakanı Enkhbold'u resmi törenle karşılaması - Görüşmeden detaylarAkar, Moğolistan Savunma Bakanı ile görüştü - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Enkhbold Nyamaa'yı, Bakanlık'ta askeri törenle karşıladıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Enkhbold Nyamaa ile bir araya geldi.Akar, Nyamaa'yı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.İki ülkenin ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende konuk bakan tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.Törenin ardından gerçekleşen Akar ve Nyamaa görüşmesinde, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
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