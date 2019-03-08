Akar: '(Mavi Vatan 2019 Tatbikatı) Bir seferde, üç denizde, bu gerçekten övünç verici' - ANKARA
Akar: "(Mavi Vatan 2019 Tatbikatı) Bir seferde, üç denizde, bu gerçekten övünç verici" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (10)"(Mavi Vatan 2019 Tatbikatı) Bir seferde üç denizde bu gerçekten övünç verici bir şey"Akar: "FETÖ'den temizlendikçe güçleniyoruz. Kalanlar büyük samimiyetle kendilerine verilen görevleri büyük bir heyecan, aşk ve şevkle yapıyor."
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