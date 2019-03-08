Akar: '(Güvenli bölge) Orada kim olacak? Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları olacak' - ANKARA
Akar: "(Güvenli bölge) Orada kim olacak? Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları olacak" - ANKARA - AA Editör Masası genel planı - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (5)Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli bölge) Orada kim olacak? Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları olacak. Burası kesin."Milli Savunma Bakanı Akar: "Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın politik bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim derdimiz kendi ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliği."
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