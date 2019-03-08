Akar: 'Gençlerimize askerlik esnasında, askerlik sonrasında ve görevlerini yaparlarken çeşitli destekler sağlanacak' - ANKARA
Akar: "Gençlerimize askerlik esnasında, askerlik sonrasında ve görevlerini yaparlarken çeşitli destekler sağlanacak" - ANKARA - AA Editör Masası genel planı - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (8)Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarının bugün Milli Savunma Bakanlığı internet sayfasına konulacağını bildirdi.Akar: "Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek."Akar: "1 ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler 5 ay kıtada görev yapacak. Bunun sonunda erlere 'kalmak ister misiniz' diye soracağız."Akar: "Gençlerimize askerlik esnasında, askerlik sonrasında ve görevlerini yaparlarken çeşitli imkanlar, destekler de sağlanacak."Milli Savunma Bakanı Akar: "Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar ve daha sonra terhis olacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaç durumuna göre."Akar: "Gençlerimiz bir taraftan silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve milletimizin savunmasına katkı sağlarken diğer taraftan kendi eğitim, öğrenim ve mesleki gelişmelerini sağlayabilecekler."Milli Savunma Bakanı Akar: "Yedek astsubaylığa geldiğimizde meslek yüksekokulu mezunlarımız yedek astsubay olacaklar. 'Mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğinize devam edin, bunun bir karşılığı var' diyoruz. Burada kendilerini yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz."Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Diyelim ki lisans ve lisans üstü kadrolar doldu, isterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksek okulu bitiren arkadaşlarımız isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler."Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Burada esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var. Erbaş, er ve uzman erlerden gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem bütünlük içinde sürekli dönecek."
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