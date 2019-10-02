Akar: 'F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız' - ANKARA
Akar: "F - 35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız" - ANKARA - 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı. Milli Savunma Bakanı Akar: "F - 35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
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