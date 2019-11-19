Akar: 'Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor' - TBMM Haberi
Akar: "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor" - TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz." dedi.
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