Akar, CHP'yi ziyaret etti (2) - ANKARA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı tokalaşması - Görüşmeden detaylar - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çıkışta açıklaması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP genel merkezinden ayrılmasıANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Bakan Akar, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (3)
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