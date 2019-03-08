Akar: 'Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak' - ANKARA İzle
Akar: "Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak" - ANKARA - AA Editör Masası genel planı - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak."Akar: "(İdlib'de Rusya ile ortak devriye) Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz."
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