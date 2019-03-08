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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Akar: 'Bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişi evlerine dönmüş durumda' - ANKARA

Akar: 'Bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişi evlerine dönmüş durumda' - ANKARA

Akar: "Bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişi evlerine dönmüş durumda" - ANKARA - AA Editör Masasından genel plan - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (3)Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonucu bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişi evlerine dönmüş durumda."

Teröristler 

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