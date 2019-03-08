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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Akar: 'Bizim S-400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk' - ANKARA Haberi

Akar: 'Bizim S-400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk' - ANKARA Haberi

Akar: "Bizim S - 400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (15)Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, 90'lı yıllardan itibaren ciddi, önemli bir hava ve füze tehdidi altında. Bunu biz öngördükten ve değerlendirdikten sonra hava sistemlerinin temini ve tedariki için çalışmalar yapıldı ve bunlar 2011'den sonra daha yoğunluk kazandı."Milli Savunma Bakanı Akar: "Suriye krizinin başlangıcında NATO'ya yaptığımız müracaat çerçevesinde Amerika, Almanya, Hollanda'dan bataryalar gelmek suretiyle bizim buradaki güvenliğimize katkı sağladılar. Fakat şunu da gördük, belli bir süre sonra onlar buradan ayrıldılar. Şu anda ülkemizde hava savunmamıza katkı sağlayan bir İspanya var bir de İtalyanlar var. Şunu gördük, bizim mutlaka bunlardan sahip olmamız lazım."Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye artık pazar olmaktan bıktı. Ortak üretim yapacağız, teknoloji transferi yapacağız, biz de üretici olacağız. Dolayısıyla biz de artık geldiğimiz noktanın bilincindeyiz."Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim S - 400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk. 82 milyon vatandaşımızı korumak ve kollamak zorundayız."

Teknoloji Transferi Teknoloji İspanya İtalya İtalyan 

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