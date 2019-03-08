Akar: 'Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil' - ANKARA
Akar: "Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (2)Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran'la."Akar: "(Suriye) Rejimden en büyük şikayetimiz ateşkesin bozulması. Ateşkese uymalarını bekliyoruz. Ruslardan rejimi durdurmalarını istiyoruz."
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