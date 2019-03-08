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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Akar: '1984'ten beri şu ana kadar 66 bin 568 terörist etkisiz hale getirildi' - ANKARA Haberi

Akar: '1984'ten beri şu ana kadar 66 bin 568 terörist etkisiz hale getirildi' - ANKARA Haberi

Akar: "1984'ten beri şu ana kadar 66 bin 568 terörist etkisiz hale getirildi" - ANKARA - AA Editör Masası - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (12)Akar: "Türkiye, Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 bin terörist var. 750'si yurt içinde, 3 bini Irak'ın kuzeyinde, 13 bini Suriye'nin kuzeyinde."Milli Savunma Bakanı Akar: "1984'ten beri şu ana kadar 66 bin 568 terörist etkisiz hale getirildi.
"Akar: "24 Temmuz 2015'ten beri 14 bin 800, 1 Ocak 2018'den bugüne kadar 1795'i yurt dışı olmak üzere 2556 terörist etkisiz hale getirildi.
"Akar: "Hem Irak'ın kuzeyinde Sinat - Haftanin'de, Metina'da, Zap'ta, öbür taraftan da Avaşin - Basyan'da ve Hakurk'ta, onun gerisinde Gara'da, onun gerisinde Kandil ve Asos'ta yapılması gereken neyse bunları yapacağız, yapmak zorundayız. Niçin? Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, egemenliği ve bağımsızlığı için, bekası için."Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele) Burada herhangi bir şekilde yavaşlayamayız, duramayız. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. Sincar devamlı gözetlediğimiz, devamlı takip ettiğimiz bir yer. Mahmur sürekli takip ettiğimiz bir yer."

Yurt Dışı 

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