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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'AK Yürüyüş' programı - KARABÜK

'AK Yürüyüş' programı - KARABÜK

"AK Yürüyüş" programı - KARABÜK - Karabük 'te "AK Yürüyüş" programı - Karabük Merkez ve Safranbolu'da düzenlenen yürüyüşten detaylar Karabük 'te "AK Yürüyüş" programı - Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin: - "Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacı var"KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacı var." dedi.
Şahin, partisince Karabük 'te düzenlenen "AK Yürüyüş"e katıldı.
Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Şahin, partisinin il başkanlığı önünde halka hitap etti.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği kolaylıkları anlatan Şahin, yeni sistemle Türkiye'nin daha da şahlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı çıkanların şimdi cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Şahin, hiçbir sözlerinin güvenirliğinin olmadığını söyledi.

Diğer cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan'ın eline su bile dökemeyeceklerini vurgulayan Şahin, "Türkiye'nin içinden geçtiği şu zor süreçte tecrübeli, Türkiye ile ilgili şer güçlerin hesaplarını, terör örgütlerinin amaçlarını bilen, 16 yıldır bu terör örgütleriyle amansız mücadele eden, 15 Temmuz'da FETÖ hain darbe girişiminin püskürtülmesinde de başrol oynayan, milletini sokağa davet ederek hain darbe girişimini etkisiz, sonuçsuz bırakan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Diğer cumhurbaşkanı adaylarının böyle bir tecrübesi yok." diye konuştu.
Diğer adayların terörle mücadelede böyle bir cesareti gösteremeyeceklerini savunan Şahin, şimdiye kadar terörle mücadelede cesaretli bir şekilde en çetin mücadeleleri veren Recep Tayyip Erdoğan ile terör örgütünün de kökünün kazınacağını aktardı.24 Haziran seçimlerinin ülke adına çok önemli olduğunun altını çizen Şahin, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden en güçlü şekilde cumhurbaşkanı yapacaklarını dile getirdi.AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, AK Parti Karabük milletvekili adayları Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz de konuşma yaparak partilerine destek istedi.Safranbolu ve Yenice ilçelerinde de yürüyüşler düzenleyen AK Parti teşkilatları, vatandaşlardan destek talep etti.Yürüyüşlere Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan da katıldı.

Terörle Mücadele Darbe Girişimi Cumhurbaşkanı Adayı İran Seçimleri Terör Örgütü 

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